هدى الإتربي بفستان جريء.. لماذا الأبيض القصير؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أبيض

ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض الناصع بتصميم ناعم وأنيق، يتميز بقصة صدر مكشوفة وتفاصيل منسدلة عند الخصر، ما منح الإطلالة لمسة أنثوية وجريئة.

أكسسوارات فاخرة

اختارت حقيبة يد أنيقة باللون البني الكلاسيكي تحمل لمسات من الوشاح الحريري، بالإضافة إلى، نظارات شمسية كبيرة وقبعة باللون البيج، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة والرقي.

لمسة نهائية متكاملة

أكملت الإطلالة بحذاء شفاف بسيط باللون البني يزيد من أناقة الإطلالة، بالإضافة إلى، ساعة يد باللون الذهبي.

لماذا الأبيض القصير؟

اختيار الفستان الأبيض القصير يعكس النقاء والهدوء، ويمنح البشرة توهجا طبيعيا، خاصة في الأجواء المشمسة، كما أن التصميم القصير يعطي إحساسا بالطول والرشاقة.

الفستان الأبيض القصير قطعة أساسية في خزانة الصيف، لكونه سهل التنسيق مع مختلف الإكسسوارات سواءً كانت ذهبية، فضية، وفقا لموقع "edwinvonholy".