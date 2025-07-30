كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة إليسا عبر حسابها على إنستجرام بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها.

إليكِ تحليل الإطلالة بالتفصيل وفق موقع "مصراوي".

أطلت إليسا بإطلالة مسائية حيث ارتدت فستان طويل ولامع بقصة حورية البحر باللون الفضي ومطرز بالكامل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إليسا مكياج عيون سموكي مع أحمر شفاه بلون نيود يتماشى مع بريق الفستان.

واختارت إليسا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ومن جانبه علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها قائلا: "تصميم الفستان مختلف بالنسبة لـ إليسا، لكنه ليس الأفضل مما ارتدته".

وأضاف ناقد الموضة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "طريقة توزيع الأحجار والتطريزات على الفستان قديمة وغير مناسبة".

وأشار حنا: "تصفيفة الشعر والمكياج موفقين"

وقيم مصمم الأزياء إيلي حنا هذه الإطلالة بـ 6.75/10.