هدى الإتربي بإطلالة جريئة.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

واللون الأسود مناسب للسهرات والحفلات المسائية، كما إنه يجمع بين الأناقة والبساطة والرقي، وفقا لمجلة "فوج".

بالإضافة إلى ذلك يمكن تتسيق اللون الأسود مع اللون الأبيض والأحمر والوردي والباستاج والأزرق.

تفاصيل الفستان:

وظهرت هدى بإطلالة جريئة حيث ارتدت توب كت جريء باللون الأسود ونسقت معه بنطلون جينيز، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البني.

الإكسسوارات

ارتدت هدى إكسسوارات مكونة من مجموعة أساور وساعة يد.

الشعر والمكياج

اختارت هدى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العينين بكحل خفيف.