أناقة صيفية تخطف الأنظار.. يارا السكري تتألق بـ "الأون شولدر"

كتبت- شيماء مرسي



أطلت الفنانة يارا السكري الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ووفقا لموقع "glamour"، صيحة الأون شولدر من الصيحات التي تضفي لمسة من الأناقة والجاذبية على الإطلالة.



كما أن هذه الصيحة تبرز الكتف والعنق بشكل أنيق وجذاب، مما يضفي لمسة أنثوية وراقية على المظهر العام دون مبالغة.



ويمكن ارتداؤها في مناسبات متنوعة، بدءا من الإطلالات اليومية الكاجوال إلى الفساتين السواريه.



تفاصيل الإطلالة



ظهرت منة ببلوزة قصيرة باللون الأبيض بصيحة الأون شولدر، مما يضفي لمسة عصرية وجذابة.



ونسقت معها بنطلون واسع بصيحة الوايد ليك ينسدل يتميز بقصة واسعة ومريحة.



الإكسسوارات



أكملت يارا إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد أنيقة.



المكياج وتصفيفة الشعر



اعتمدت يارا مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.



الحذاء والحقيبة



ونسقت منة مع إطلالتها حقيبة باللون البيج وحذاء باللون الأسود.