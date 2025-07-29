كالعروس.. إليسا تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة إليسا الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لموقع "makeyourimage"، الفساتين باللون الأبيض تعد خيارا شائعا ومفضلا للعديد من المناسبات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

ويمنح الأبيض من ترتديه رقي وجاذبية وأناقة وفخامة، كما أنه يعد من الألوان المحايدة، مما يجعله سهل التنسيق مع مختلف والإكسسوارات.

تفاصيل الإطلالة

تألقت إليسا بفستان أبيض طويل بصيحة الأوف شولدلا مع كشكشة رقيقة ومفتوحة عند الصدر، مما يضيف لمسة أنثوية وناعمة.

والجزء السفلي من الفستان واسع ومنسدل، مما يعطي حركة وانسيابية للفستان.

الإكسسوارات

زينت إليسا إطلالتها بمجوهرات ماسية فخمة مكونة من كوليه وأسورة وحلق.

المكياج وتصفيفة الشعر

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إليسا مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.