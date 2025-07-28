درة بفستان ساحر وجذاب.. لماذا اختارت اللون الفيروزي؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة درة بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سحر اللون الفيروزي

ووفقا لـ "فوج" اللون الفيروزي يضيف لمسة أناقة على المظهر العام، ويتناسب مع الحفلات والسهرات الرسمية.

كما يتميز بسهولة تنسيقه مع الكثير من الألوان مثل الأبيض والبيج والوردي، ما يمنحه مرونة عالية في مختلف الإطلالات.

تفاصيل الإطلالة

ارتدت درة بفستان ضيق يبرز قوامها باللون الفيروزي الفاتح يصبحة الأوف شولدر مع حمالات عريضة مزينة بأزرار ذهبية دائرية كبيرة عند منطقة الصدر والكتف، مما يضيف لمسة أنيقة ومميزة.

المكياج وتسريحة الشعر

اعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، أبرز جمالها الطبيعي أما عن تسريحة الشعر، فقد تركته منسدلا على كتفيها.

الإكسسوارات

أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي زادت من أناقتها، شملت أسورة وعقد بسيط حول رقبتها.