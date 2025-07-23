أناقة "البيبي بلو" والمجوهرات الماسية.. كيف نسقت ملك زاهر إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر الأنظار مؤخرا بإطلالة أنيقة وجذابة، جمعت فيها بين الرقة والجاذبية، وذلك بفستان مميز باللون "البيبي بلو" الهادئ.

أناقة الفستان وتصميمه الفريد

تألقت ملك بفستان طويل بلون أزرق فاتح "بيبي بلو" بدرجة هادئة وجذابة للغاية.

تميز الفستان بتصميم "الأوف شولدر" الذي يكشف عن الأكتاف بأسلوب راقٍ، مضفيًا لمسة أنثوية ساحرة على إطلالتها.

جاءت قصة الفستان ضيقة عند الخصر، لتنسدل بانسيابية على الجسم وتبرز قوامها الرشيق.

بالإضافة إلى، وجود قطعة قماش كبيرة ومنسدلة عند منطقة البطن والخصر بنفس لون الفستان، ملفوفة بشكل يوحي بعقدة، ما أضاف لمسة فريدة وغير تقليدية للتصميم بأكمله.

تسريحة الشعر والمكياج المتناسق

أكملت ملك إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة، أظهرت ملامح وجهها بوضوح وأبرزت جمالها الطبيعي.

أما المكياج، فكان بسيطا وطبيعيا، حيث ركز على إبراز جمال عينيها بلمسات ناعمة تتناسب تمامًا مع رقة لون الفستان الهادئ.

الحذاء والمجوهرات الماسية

اختارت إكمال إطلالتها بحذاء مفتوح ذي كعب عال.

وزينت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية الفاخرة، مكونة من حلق، وقلادة، وعدة خواتم، لتضفي لمسة من الرقي على مظهرها العام.

لماذا يعتبر فستان الأوف شولدر خيارا مثاليا؟

وفقًا لموقع "stylish"، فستان "الأوف شولدر" خيارا ممتازا لمن تبحث عن إطلالة تجمع بين الأنوثة، الأناقة، والجاذبية بطريقة راقية.

يتميز هذا التصميم بقدرته على إبراز منطقة الرقبة والأكتاف بشكل أنيق، ما يجعله مثاليا لعرض القلائد الأنيقة أو الأقراط المتدلية بشكل مميز، كما أن المجوهرات المناسبة تؤدي دورا كبيرا في استكمال الإطلالة وتعزيز أناقتها، وهذا ما أتقنته ملك زاهر في اختيارها.