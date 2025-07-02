بفستان جريء وقصير.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة نسرين طافش

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة صيفية جذابة وجريئة، شاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

اختارت نسرين فستانا قصيرا فوق الركبة يجمع بين اللونين الأزرق الفاتح والأبيض، تميز بتصميم واسع ومريح عند الأكمام التي تزدان بكشكشة ناعمة، بالإضافة إلى حزام من نفس قماش الفستان يحدد الخصر ويبرز رشاقة قوامها.

لمسات المكياج والإكسسوارات

اعتمدت مكياجا ناعما ومتناسقا مع إطلالتها الصيفية، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، مثالية لأجواء البحر.

نسقت مع فستانها حذاء وحقيبة "كلاتش" باللون الأبيض، وأكملت أناقتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة وحلق.

تصميم يجمع بين الأناقة والراحة

يتميز تصميم الفستان بأناقته وبساطته في آن واحد، فالنقوش باللونين الأزرق الفاتح والأبيض تمنحه مظهرا صيفيا منعشا، بينما يضيف تصميم الأكمام الواسعة مع الكشكشة لمسة أنثوية ساحرة.

كما أن الحزام عند الخصر يحدد القوام بشكل رائع ويبرز الرشاقة، ما يجعله خيارا مثاليا لأجواء الشاطئ، وفقا لموقع "lulus".