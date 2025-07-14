بفستان قصير.. سر اللون البني في أحدث إطلالة لمي عمر

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ظهرت مي بإطلالة أنيقة وعصرية تجمع بين البساطة والرقي، حيث ارتدت فستان قصير (ميدي) باللون البني الداكن يتميز بتصميم شبكي، مما يضيف لمسة عصرية وجريئة دون أن يكون مبالغا فيه.

الحقيبة

نسقت مع إطلالتها حقيبة يد أنيقة باللون البيج تتميز بتصميم كلاسيكي ومقبض علوي وتزينها سلاسل بألوان متعددة، مما يضيف لمسة من الحيوية والفخامة.

المكياج

اعتمدت مكياجا ناعما يبرز جمال ملامحها، حيث استخدمت ظلال عيون بألوان ترابية ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

الشعر والحذاء

تركت مي شعرها منسدلا على كتفيها بتموجات ناعمة، مما يضفي عليها مظهرا أنثويا وجذابا.

وارتدت حذاء بكعب عالٍ بنقشة النمر، مما يضيف لمسة جريئة وعصرية ويكسر رتابة الألوان الترابية.

الإكسسوارات

نسقت مع إطلالاتها حلق باللون الأحمر الداكن وساعة يد وأساور وخواتم بسيطة وأنيقة.

ووفقا لمجلة فوج، اللون البني لون أنيق وراقي يمنح المرأة مظهرا فخما، كما أنه خيار مثالي للمناسبات الرسمية والإطلالات اليومية التي تتطلب لمسة من الرقي.