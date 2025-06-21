بفستان جريء وشفاف.. إطلالة لافتة للممثلة التركية توبا

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الممثلة التركية توبا بويوكوستن الأنظار مؤخرا بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفستان أسود طويل تميز بتصميمه الانسيابي والجريء.

تفاصيل الفستان

جاء الفستان بتصميم لافت، حيث تميز الجزء العلوي منه بكونه شفافا ومطرزا بتطريزات لامعة، والجزء السفلي أيضا جاء شفافا ومزينا بنفس النقوش المطرزة، مع إضافة طبقات خفيفة من التول، ما منح توبا إطلالة جريئة.

لمسات الإكسسوارات والمكياج

أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الأنيقة، حيث ارتدت عقدا فاخرا، وعددا من الأساور والخواتم .

أما عن تسريحة شعرها، اختارت الشعر المنسدل على كتفيها، ما أضفى لمسة من النعومة والرقي.

والمكياج، اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود.

وفقا لموقع "nanshy"، مكياج النيود خيار موفق يتماشى مع الموضة، ويمنح المرأة إطلالة نضرة ومشرقة تناسب جميع المناسبات.

كما أنه يبرز الملامح بدقة، ويتناسب مع جميع ألوان البشرة ودرجاتها، ويمنحك مظهرا شبابيا حيويا.