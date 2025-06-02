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جريئة وجذابة.. 10 صور جديدة من كواليس ختام مسابقة ملكة جمال العالم 2025

07:38 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    المتسابقات في فعاليات ختام المسابقة لعام 2025
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    أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم 2025
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    كريشنا جرافيديز ملكة جمال العالم الفلبينية
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    أوبال سوشاتا
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    ندى كوسا في فعاليات ملكة جمال العالم 2025
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    ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024
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    كريشنا جرافيديز
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    ملكة جمال الهند نانديني جوبتا
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    ياسمين سترينج ملكة جمال أستراليا 2023
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كتبت- شيماء مرسي

نشر الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال العالم عدة صور للمتسابقات من فعاليات ختام المسابقة لعام 2025، نستعرض لكم أبرزهم في هذا التقرير.

ندى كوسا

أطلت ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان باللون الأخضر اللامع مزينا بالتطريزات وبفتحة ساق جريئة.

ياسمين سترينج

ظهرت ياسمين سترينج ملكة جمال أستراليا 2023 بفستان جريء باللون الفضي مزينا بالتطريزات وبصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

نانديني جوبتا

ارتدت ملكة جمال الهند نانديني جوبتا بفستان جريء باللون الأزرق بصيحة الكم الواحد ومزينا بالتطريزات باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

كريشنا جرافيديز

ظهرت ملكة جمال العالم الفلبينية لعام 2024 بفستان باللون الفضي بقصة الكب مزينا بالتطريزات بنفس لون الفستان من أعلى، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها على كتفيها.

أوبال سوشاتا

تألقت أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم 2025 بفستان أبيض أنيق مزين بالتطريزات اللامعة، وتميز بقصة مكشوفة عند منطقة الصدر أضفت عليه لمسة من الجاذبية.

وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية بسيطة مكونة من حلق وخاتم.

كريشنا جرافيديز ندى كوسا ياسمين سترينج نانديني جوبتا مسابقة ملكة جمال العالم ختام مسابقة ملكة جمال العالم
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