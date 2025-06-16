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أظافر مرعبة ومكياج جريء.. مايا دياب بإطلالة خارج الصندوق

08:42 م الإثنين 16 يونيو 2025
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كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة مايا دياب بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وصف تفصيلي للإطلالة

ظهرت مايا بفستان أوف وايت بياقة عميقة على شكل حرف V مصنوع من قماش الساتان، مما أضفى عليه عليه لمسة فاخرة.

واعتمدت مايا مكياج عيون جريء، ووضعت بعض الجليتر حول منطقة العين وتحت الحاجبين والجفن السفلي، مما يضفي لمسة براقة.

والعنصر الأكثر لفتا للانتباه في الإطلالة هي الأظافر الطويلة جدا والمدببة بشكل حاد باللون الأسود الداكن، وهذه الأظافر أضافت لمسة من الغموض للإطلالة.

وأكملت مايا إطلالتها بغطاء رأس أبيض أنيق، غطى جزءا من شعرها ليضفي لمسة كلاسيكية راقية.

الكلاسيكية والأناقة

اللون الأوف وايت يعتبر خيارا أنيقا يمكن ارتدائه في السهرات والحفلات، كما أنه يمنح المراة مظهرا راقيا، وفقا لموقع "instyle".

المطربة مايا دياب مايا دياب على إنستجرام مايا دياب بأظافر مرعبة مايا دياب بإطلالة غريبة
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