كتبت- أسماء مرسي:

فاجأت ملكة جمال إنجلترا، ميلا ماجي، الجميع بانسحابها من مسابقة "ملكة جمال العالم"، في نسختها الـ72 المقامة في الهند.

ماجي، التي أعلنت في البداية أن أسباب انسحابها شخصية، كشفت لاحقا عن تفاصيل صادمة، متهمة المنظمين بمعاملتها والمتسابقات الأخريات كـ "قرود استعراضية" وجعلهن يشعرن "وكأنهن وكأنهن أداة للترفيه والتسلية".

"قرود استعراضية" للترفيه عن الأثرياء

وصفت البالغة من العمر 24 سنة، الأجواء في المسابقة بأنها كانت مهينة، فقد أُجبرت المتسابقات على ارتداء فساتين السهرة والمكياج المبالغ فيه طوال اليوم، حتى أثناء وجبة الإفطار.

وادعت أن الغرض من ذلك كان "إبهار الأثرياء"، حيث كان يُتوقع منهن "الجلوس مع رجال أعمال في منتصف العمر طوال المساء وتقديم الترفيه لهم كنوع من الشكر على الأموال التي وضعوها في العرض".

وصفت ملكة جمال إنجلترا هذه التجربة بأنها "لا تصدق"، وقالت إنها شعرت "أنها تُستأجر لتسلية الناس"، وفقا لصحيفة "nypost" وموقع "indianexpress".

كما أشارت أنها عندما حاولت التحدث عن القضايا التي تدعمها، كان الرجال على الطاولة غير مهتمين، ودار حديث "عابر غريب" جعلها تشعر بعدم الارتياح.

وقالت: "كنا هناك لإرضاء هؤلاء الناس والجلوس كقرود تُؤدي عروضًا، لم أستطع تحمل ذلك".

كما اتهمت المنظمين بانتقاد المتسابقات ووصفهن بأنهن "مملات"، وروت حادثة صادمة حيث قامت إحدى المنظمات بصفع يدها في وجهها مباشرة "لجذب انتباهي وكإشارة للناس للاستماع إليها، كان الأمر غير محترم للغاية، كما لو كانت تخاطب أطفالا".

انسحاب رسمي وتداعيات

في 16 مايو، انسحبت ميلا ماجي من المسابقة، وقد سمح انسحابها لوصيفة اللقب، شارلوت جرانت (25 عامًا)، ملكة جمال ليفربول الحالية، بأخذ مكانها.