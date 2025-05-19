كتبت- آلاء نبيل :

تألقت الإعلامية رايا أبي راشد بفستان أبيض ميدي بقصة الكت ومزود بشال ملفوف على الكتفين، من توقيع الماركة العالمية "jw marriott cannes".

وذلك خلال ظهورها سابع أيام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، استطاعت الإعلامية رايا بن راشد أن تخطف عدسات الكاميرات الأنظار بظهورها الراقي والكلاسيك على السجادة الحمراء.

وبحسب ما ذكره موقع Fashionweek، أن اللون الأبيض في الفساتين يحتل موضة 2025، حيث يضيف لمسة من الأناقة والرقي والنعومة، ومن مميزاته عدم احتياج الكثير من التفاصيل لخطف الأنظار ويسهل تنسيقه مع أزياء وأكسسوارت اخرى، ما يجعله الخيار المفضل لدى العديد من النجمات في المناسبات المهمة.

أكملت رايا إطلالتها بمكياج ناعم وهادئ ارتكز على درجات النيود التي تناسب ملامحها الجذابة، ما أضفى على مظهرها لمسة طبيعية ساحرة وجميلة، بيد الميك اب ارتست العالمي " manuel lasada makeup artist".

أما عن تسريحة شعرها، فقد اختارت أن تتركه منسدلا على كتفيها، بتوقيع مصففة الشعر "deena alawaid".

ولإضفاء المزيد من الفخامة والرقي على إطلالتها، تألقت راية بمجوهرات ماسية فاخرة، مكونة من حلق أنيق، ومجموعة خواتم رقيقة.

يُشار إلى أن السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 تشهد توافد نخبة من نجوم ونجمات العالم، الذين يتنافسون بتقديم أبهى الإطلالات التي تسعى لخطف الأنظار وتسجيل لحظات لا تُنسى في تاريخ المهرجان العريق.