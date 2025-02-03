غريبة وجريئة.. 25 صورة لأسوأ إطلالات النجمات في حفل جرامي 2025

15 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي

كتبت- آلاء نبيل :

أنطلق خلال الساعات الماضية حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية "Grammy Awards" لعام 2025، في دورتها الـ67، بحضور عدد من مشاهير الغناء العالميين.

وفي السطور التالية يستعرض مصراوي، أسوأ إطلالات المشاهير خلال الحفل، وفقًا لما ذكرته مجلة TheCut البريطانية.

ليدي جاجا

اعتمدت فستانا طويلا باللون الاسود، مصمم الجزء العلوي من الجلد، و منفوش من الأسفل بالستان وفتحة ساق، و نسقت معه حذاء عالي وشراب فليه اسود قصير.

تشابيل روان

أطلت النجمة تشابيل بإطلالة غريبة حيث ارتدت فستان طويل متعدد الألوان من قماش التل ومطبوع عليه رسومات، كما أعتمدت مكياجا جريئا وغريب.

المغنية بيلي آيلش

ارتدت سوت سوداء اوفر سايز، ونسقت معها قميص أبيض، وقبعة ونظارة شمسية باللون الأسود، ووضعت مكياجا رقيقا بدرجات النيود.

جادين سميث

ظهر نجل النجم العالمي ويل سميث، ببدلة سوداء كلاسيك، ونسق معها قميص ابيض، وكرافت بنفس لون البدلة، ولكنه اختار قبعة رأس ضخمة تظهر على شكل منزل، وظهر بشكل غريب.

باريس هيلتون

ارتدت فستانا سك طويلا مطرز بالكامل باللون البيج، ولكن رأه نقاد الموضه أن تصميمه مكرر ولا يوجد ابتكار بإطلالتها.