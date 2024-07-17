بالحجاب وفستان فضفاض.. ابنة محمد هنيدي تحتفل بخطوبتها

كتبت- أسماء مرسي:

في أجواء تملأها البهجة والسعادة، احتفل الفنان محمد هنيدي بخطبة ابنته فريدة على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بمنزله.

وتألقت العروس بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا بأكمام واسعة، ونسقت معه "حجاب" بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها الطبيعي.

أما العريس فارتدى بدلة باللون البيج، ونسق أسفلها قميصا أبيض وبنطون أسود.

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