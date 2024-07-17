إعلان

بالحجاب وفستان فضفاض.. ابنة محمد هنيدي تحتفل بخطوبتها

07:49 م الأربعاء 17 يوليه 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ابنة محمد هنيدي (1)
  • عرض 7 صورة
    ابنة محمد هنيدي (2)_1
  • عرض 7 صورة
    ابنة محمد هنيدي (2)
  • عرض 7 صورة
    ابنة محمد هنيدي (3)
  • عرض 7 صورة
    ابنة محمد هنيدي (4)
  • عرض 7 صورة
    ابنة محمد هنيدي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

في أجواء تملأها البهجة والسعادة، احتفل الفنان محمد هنيدي بخطبة ابنته فريدة على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بمنزله.

وتألقت العروس بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا بأكمام واسعة، ونسقت معه "حجاب" بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها الطبيعي.

أما العريس فارتدى بدلة باللون البيج، ونسق أسفلها قميصا أبيض وبنطون أسود.

اقرأ أيضا:

احذر هذه الفاكهة.. الإفراط في تناولها يصيبك بالإسهال وزيادة الوزن

طبيب جلدية يكشف أخطر مشكلات الصيف وكيفية علاجها؟

أغلى برجر في العالم.. سعره يتخطى الـ 26 ألف جنيه لهذا السبب

شركة تحتجز موظف في غرفة مظلمة 4 أيام لهذا السبب

5 علامات تظهر في الحلم تدل على الحسد- مفسرة أحلام

ابنة محمد هنيدي محمد هنيدي خطوبة ابنة محمد هنيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالأبيض.. إطلالة أنيقة لخطيبة نجل بيومي فؤاد

إعلان

إعلان

اللقطات الأولى لحريق مستودع أنابيب منيا القمح
"لو السواق زود الأجرة كلم الأرقام دي".. دليلك للإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في محافظتك
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ستاندرد آند بورز تخفض النظرة المستقبلية لتصنيف الائتماني مصر من إيجابية إلى مستقرة