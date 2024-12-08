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"لبست البلوزة فستان".. زينة بإطلالة من الفسكوز سعرها 90 ألف جنيه في مهرجان البحر الأحمر

12:22 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
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    إطلالة زينة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر (4)
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    إطلالة زينة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر (8)
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كتبت- أميرة حلمي:

في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، تألقت الفنانة زينة بإطلالة أنيقة من سان لوران.

اختارت بلوزة من الساتان والفسكوز بنقوش البولكا دوت، والتي تتميز بتفاصيلها الراقية، بحسب موقع بيعها.

البلوزة، التي جاءت بأكمام طويلة وزر واحد، أكملت إطلالتها بأناقة برباط عند العنق. ورغم أن البلوزة لا تحتوي على جيوب، إلا أن تصميمها البسيط والراقي جعلها خيارًا مثاليًا للمهرجان.

يبلغ سعر البلوزة 1690 يورو، أي حوالي 90 ألف جنيه، بحسب موقع بيعها.

سعر إطلالة زينة

ونسقت زينة البلوزة كفستان، واعتمدت معها حذاء كعب عالي باللون الأحمر، وتسريحة الشعر المنسدل.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة زينة نجوم الفن
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