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فستان قصير.. زينة بإطلالة جذابة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

08:10 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    زينة بفستان قصير أنيق على السجادة الحمراء
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    إطلالة الفنانة زينة في مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة زينة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة ناعمة.

أطلت زينة مرتدية فستان قصير فوق الركبة مزيج من اللونين الأسود والأبيض.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الفنانة زينة زينة إطلالة زينة
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