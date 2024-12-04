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بالجلباب الصعيدي.. باسم يوسف يخطف الأنظار في "Arabs Got Talent"

11:14 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

فاجأ الإعلامي باسم يوسف جمهور برنامج المواهب الشهير "Arabs Got Talent" بإطلالة مختلفة وغير تقليدية.

ظهر في الحلقة مرتديا جلباب صعيدي أسود أنيقا، نسق معه شال ملون أضفى لمسة من الجاذبية على إطلالته.

هذا التحول المفاجئ في إطلالة باسم أثار دهشة المتابعين، الذين لم يتوقعوا مثل هذا الظهور من شخصية معروفة بأسلوبه العصري.

كما تمكن "يوسف" من دمج الزي التقليدي الصعيدي مع لمسة عصرية، ما أضفى على الإطلالة طابعا مميزا ومختلفا.

باسم يوسف جلباب صعيدي Arabs Got Talent إطلالة باسم يوسف
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