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4 صور لـ ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

07:51 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إطلالة جذابة لياسمين صبري
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري بشعر منسدل على الجانبين
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري بمكياج ناعم أبرز ملامح وجهها
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال مقطع فيديو لها نشرته على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ياسمين جاكيت يجمع بين اللونين الأسود والأبيض، ونسقت أسفله بنطلون أسود كلاسيكي، ما أضفى لمسة من الأناقة على إطلالتها.

واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامح وجهها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل من خامة الجلد وكلاتش باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، ما منحها مظهرا جذابا.

وجاءت الإطلالة مناسبة لقوامها وشكل جسمها.

ياسمين صبري نجوم الفن
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