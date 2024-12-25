بإطلالات غريبة.. ياسمين رئيس رفقة دينا الشربيني احتفالا بالكريسماس
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كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة ياسمين رئيس رفقة الفنانة دينا الشربيني بإطلالة غريبة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وارتدت ياسمين "بيجامة" باللون الوردي من خامة المخمل، ونسقت معها قبعة باللون البيج وحذاء "أوف وايت".
واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.
بينما أطلت الفنانة دينا الشربيني بملابس رياضية باللون الأسود.
ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وقبعة باللون الأسود.
واختارت وضع مكياجا بدرجات الألوان الترابية يتتاسب مع بشرتها.
وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وأسورة.
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