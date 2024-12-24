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7 صور لـ نانسي عجرم بفستان جذاب خلال احتفالها بأجواء الكريسماس

10:36 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إطلالة نلنسي عجرم
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم بفستان جذاب خلال احتفالها بأجواء الكريسماس
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم بفستان جذاب خلال احتفالها بأجواء الكريسماس
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم متألقة في أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم في أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم متألقة في أحدث ظهور
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كتبت- شيماء مرسي

نشرت المطربة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة.

وظهرت نانسي بفستان طويل باللون الأخضر بقصة لامعة خلال احتفالها بأجواء الكريسماس.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي مكياجا ناعما.

وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ودائما تخطف نانسي الأنظار في حفلاتها بإطلالتها الجذابة ومجوهراتها المميزة.

نانسي عجرم الكريسماس
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