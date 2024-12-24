إطلالة غير تقليدية.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور جديدة.

وظهرت درة بفستان طويل باللون الأسود بفتحة ساق جانبية.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

ووضعت درة مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم.

واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

ودائما تخطف درة الأنظار خلال حضورها المهرجانات والحفلات بإطلالتها الساحرة.