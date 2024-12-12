مريم شريف بطلة "سنو وايت" تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

أحمد داش بإطلالة غير تقليدية في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتب- أحمد الضبع:

خطفت الفنانة مريم شريف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالة بسيطة.

واعتمدت بطلة فيلم سنو وايت، في إطلالتها على ارتداء فستانا أسود ونسقت أسفله قميصا أبيض.

وظهرت مريم شريف بإطلالة بسيطة، جعلتها تبدوا مختلفة تمامًا وأعطت لها ظهورًا مميزًا.

وتختتم مساء اليوم الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.