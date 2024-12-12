سيرين عبد النور ساحرة ومي عمر جريئة.. أبرز إطلالات حفل توزيع جوائز "بيلبورد عربية للموسيقى"

كتبت- أسماء مرسي:

انطلق مساء الأربعاء في حفل توزيع جوائز "بيلبورد عربية للموسيقى بالرياض.

وتألقت العديد من نجمات الفن والغناء بإطلالات ساحرة خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

في هذا الصدد، إليكم أبرز إطلالات حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقي:

إليسا

ظهرت المطربة إليسا بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري من خامة المخمل، مع تسريحة شعر انسيبابية ومكياجا جذابا.

ماجي بو غصن

كما تألقت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب، مع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

لطيفة

أطلت الفنانة لطيفة بفستان لامع باللون الفضي، مع مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

سيرين عبد النور

ارتدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فستانا جذابا باللون الأسود بقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

كارمن سليمان

وظهرت المطربة كارمن سليمان بإطلالة بسيطة، مرتدية فستانا طويلا مزيج من اللونين الأسود والأبيض مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

يسرا

تألقت الفنانة يسرا بفستان أنيق باللون الأسود، جاء تصميمه بأكمام واسعة شفافة، واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

مي عمر

كما أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا طويلا باللون السيمون، بصيحة الظهر المكشوف، واختارت تسريحة الشعر المرفوع.