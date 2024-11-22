نبيلة عبيد تتألق بإطلالة جذابة في ختام مهرجان القاهرة

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير-إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة نبيلة عبيد خلال حضورهما حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة ساحرة.

وارتدت فستان طويل باللون الأخضر ونسقت معه شال باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا فاقع، وتسريحة الشعر المنسدلة.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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