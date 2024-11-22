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بفستان منفوش.. 10 صور لـ"بسنت صيام" في مهرجان القاهرة السينمائي

07:32 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 10 صورة
    بفستان روز بسنت تتألق في القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام بإطلاله ناعمة
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام في القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام في القاهرة تتألق
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت
  • عرض 10 صورة
    بسنت
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق:

تألقت الفنانة بسنت صيام من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ناعمة.

ارتدت فستان من اللون الروز بقصة الكب منفوش، ونسقت معه "كلاتش"، اعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، وشعر قصير.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

بسنت صيام في مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي
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