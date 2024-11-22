هاني عادل وزوجته يتألقان بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

أطل الفنان هاني عادل وزوجته خلال حضورهما حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وارتدى بدلة باللون الأسود ونسقت معه قميص باللون الأبيض.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود ، ونسقت معه حقيبة بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة