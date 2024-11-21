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قبل الختام.. 25 صورة لـ أسوأ إطلالات مهرجان القاهرة - كارثية وصادمة

07:15 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    الفنانة جيهان خليل
  • عرض 24 صورة
    سلاف فواخرجي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 24 صورة
    بالنبيتي سلاف في القاهرة
  • عرض 24 صورة
    جيهان بالأخضر في القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    الفنانة هند عاكف
  • عرض 24 صورة
    هند عاكف
  • عرض 24 صورة
    سلاف
  • عرض 24 صورة
    الفنانة ألف عمر
  • عرض 24 صورة
    بالشورت ألفت عمر في القاهرة
  • عرض 24 صورة
    هند عاكف
  • عرض 24 صورة
    هند عاكف
  • عرض 24 صورة
    الفنانة ألفت عمر
  • عرض 24 صورة
    ألفت عمر من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    ألفت عمر من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    ألفت عمر من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    هدى المفتي تتألق على السجادة الحمراء
  • عرض 24 صورة
    هدي المفتي في القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    هدى المفتي في مهرجان القاهرة
  • عرض 24 صورة
    هدى المفتي ترسل قبلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    الفنانة هدي المفتي
  • عرض 24 صورة
    الفنانة هند عاكف
  • عرض 24 صورة
    هند عاكف
  • عرض 24 صورة
    هدى المفتي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

بالرغم من أن بعض نجمات الفن حرصت على الظهور خلال على مدار أيام المهرجان بإطلالات جذابة، فبعض التصاميم جاءت سيئة وغير موفقة، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".

سولاف فواخرجي:

ظهرت الفنانة سولاف فواخرجي بجامبسوت باللون النبيتي بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

جيهان خليل:

ارتدت الفنانة جيهان خليل بفستان طويل باللون الأخضر بأكمام شفافة، وجاء الفستان غير مناسب لقوامها.

هند عاكف:

أطلت الفنانة هند عاكف بفستان طويل باللون الأسود بخامة مطاطية قديمة.

هدى المفتى:

تألقت الفنانة هدى المفتي بشميز باللون الأبيض مع شورت باللون الأسود، ولكن الإطلالة لا تناسب السجادة الحمراء إطلاقا.

ألفت عمر:

ظهرت الفنانة ألفت عمر فستان قصير بصيحة الكم الواحد من المخمل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي على كتفيها.

ندى أكرم:

انتقدت استشارية الموضة إطلالة الفنانة ندى أكرم، مشيرة إلى أن هناك عدة أخطاء في تنسيق الألوان والقصة والخامة، فالحذاء والحقيبة لا يتناسبان مع الفستان.

وأضافت أن الخامة المستخدمة في الفستان قديمة وغير عصرية، كما أن قصة الأكتاف والعنق الضيقة تجعل الحركة مقيدة.

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