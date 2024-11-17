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ساحرة.. 10 صور لـ شيرين رضا تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة

06:57 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شيرين رضا تخطف الأنظار
  • عرض 10 صورة
    الفنانة شيرين رضا في المهرجان
  • عرض 10 صورة
    شيرين رضا بالأبيض
  • عرض 10 صورة
    شيرين رضا على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    شيرين
  • عرض 10 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 10 صورة
    شيرين رضا بالنظارة السوداء
  • عرض 10 صورة
    شيرين رضا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    إطللاله شيرين رشا
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة شيرين رضا خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

ارتدت بدلة طويلة باللون الأبيض بقصة الكب، ونسقت معه نظار سوداء، و"كلاتش" باللون السيلفر.

وأعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، واختارت تسريحة شعر قصيرة مموجه على كتفها.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

شيرين رضا شيرين رضا في المهرجان شيرين رضا تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
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