ساحرة.. 10 صور لـ شيرين رضا تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة



كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة شيرين رضا خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

ارتدت بدلة طويلة باللون الأبيض بقصة الكب، ونسقت معه نظار سوداء، و"كلاتش" باللون السيلفر.

وأعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، واختارت تسريحة شعر قصيرة مموجه على كتفها.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.