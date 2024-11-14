ويجز بمجوهرات عزة فهمي في كليب “العربي أصلي” بقيمة تتجاوز 100 ألف جنيه

أحمد عز جذاب.. 50 إطلالة لنجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي

كتبت- أميرة حلمي:

ارتدى مغني الراب ويجز مجوهرات من تصميم عزة فهمي في فيديو كليب “العربي أصلي”، إذ تميزت إطلالته بلمسة فنية من خلال قلادتين لافتتين.

وشاركت صفحة مجوهرات عزة فهمي على وسائل التواصل الاجتماعي صور القلادتين، ما سلط الضوء على الإبداع والمهارة الحرفية التي تتميز بها العلامة.

القلادة الأولى، التي أطلق عليها “الخنفساء”، صُنعت من الذهب عيار 18 قيراطًا والفضة الإسترلينية، وتجمع بين التصميم العصري والموروث الثقافي.

زُينت بخرز على شكل خنفساء وأحجار كريمة من اللؤلؤ والألماس الشمباني، مما أضفى عليها فخامة.

يبلغ سعر هذه القطعة حوالي 950 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل نحو 60 ألف جنيه، وذلك بحسب موقع عزة فهمي.

أما القلادة الثانية فهي قطعة تحمل روح رومانسية شرقية، تحمل اسم “هي”، مصنوعة من الفضة الإسترلينية ومزينة بخط عربي يحمل عبارة “انت انا”، التي تعني “نحن واحد”. تقدر قيمة هذه القلادة بحوالي 41,900 جنيه.

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