جمالهم رهيب.. 50 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إطلالات مبهرة لنجمات الفن، حيث تنافسن على خطف الأنظار بأزيائهن الأنيقة ومكياجهن الجذاب.

تنوع الإطلالات على السجادة الحمراء

تعددت الأزياء التي تألقت بها النجمات، فمنهن من اختارت الفساتين الطويلة ذات القصات الكلاسيكية التي تبرز أنوثتها، ومنهن من فضلت الفساتين القصيرة، كما شهدنا تنوعا في الألوان، حيث سيطرت الألوان الباستيل الناعمة والألوان الجريئة مثل الأحمر والأسود على السجادة الحمراء.

صيحات الموضة تسيطر على الإطلالات

لم تغب صيحات الموضة العالمية عن إطلالات النجمات، حيث ظهرت العديد من الفساتين بكم واحد "أوف شولدر" الذي يبرز الأكتاف ويضفي لمسة من الجاذبية.

كما اعتمدت العديد من النجمات على الأقمشة الشفافة والتطريزات اليدوية التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالاتهن.

مكياج وتسريحات شعر متناسقة

لم يقتصر التألق على الأزياء فقط، بل امتد إلى المكياج وتسريحات الشعر التي جاءت متناسقة مع كل إطلالة، فمنهن من اعتمدت على المكياج الطبيعي الذي يبرز ملامح الوجه، ومنهن من اختارت المكياج السموكي الدخاني الذي يضفي لمسة من الجرأة.

أما تسريحات الشعر فتنوعت بين الشعر المنسدل والشعر المرفوع والأضفرف المختلفة.

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