مجوهرات فخمة.. رنا رئيس بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- محمود عبد الناصر:

ظهرت الفنانة رنا رئيس، خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ،45 بإطلالة ملكية أنيقة.

ارتدت رنا فستانًا طويلًا وبسيطًا باللون الأبيض، ونسقت معه جوانتي أسود أنيق، كما أكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه، خاتم، حلق، وأسورة.

اختارت رنا تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وطبقت مكياجًا ناعمًا يعزز جمال ملامحها.

يُفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

عادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

يسعى النجوم والنجمات دائمًا لإظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا:

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة.. من صاحبته؟

كارثية وغير متوقعة.. أغرب 60 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

40 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة وملفتة في مهرجان القاهرة

55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

"شفافة ومكشوفة".. 70 صورة لـ أجرأ فساتين النجمات في مهرجان القاهرة