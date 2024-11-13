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مجوهرات فخمة.. رنا رئيس بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة

10:53 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    رنا رئيس بإطلالة جذابة
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    الفنانة رنا رئيس تخطف الأنظار في القاهرة السينمائي
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    رنا رئيس
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    الفنانة رنا رئيس
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    الفنانة رنا رئيس بالأبيض
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    إطلالة بسيطة لرنا رئيس
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    الفنانة رنا رئيس على الريدكاربت
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    إطلالة رانا رئيس في القاهرة السينمائي
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كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- محمود عبد الناصر:

ظهرت الفنانة رنا رئيس، خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ،45 بإطلالة ملكية أنيقة.

ارتدت رنا فستانًا طويلًا وبسيطًا باللون الأبيض، ونسقت معه جوانتي أسود أنيق، كما أكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه، خاتم، حلق، وأسورة.

اختارت رنا تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وطبقت مكياجًا ناعمًا يعزز جمال ملامحها.

يُفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

عادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

يسعى النجوم والنجمات دائمًا لإظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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رنا رئيس لفنانة رنا رئيس طلالة رنا رئيس هرجان القاهرة فتتاح مهرجان القاهرة
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