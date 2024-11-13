إنجي المقدم بإطلالة براقة وفستان لامع يخطف الأنظار في مهرجان القاهرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة إنجي المقدم خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة براقة لامعة.

ارتدت إنجي فستانًا طويلًا لامعًا باللون البيج، ونسقت معه اكستنشن شفاف أضاف لمسة من الأناقة.

كما أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من خاتم، حلق، وأسورة، واختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، واعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز جمال ملامحها.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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