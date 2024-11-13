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فساتين جريئة وشفافة وأثارت الجدل.. 50 إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة

09:49 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
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    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة أروى جودة بالأبيض
  • عرض 50 صورة
    إطلالة أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    اروى جودة -
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    اروى جودة
  • عرض 50 صورة
    دينا الراقصة
  • عرض 50 صورة
    دينا الراقصة تصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    دينا
  • عرض 50 صورة
    دينا الراقصة في حفل مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    فستان دينا
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف على الريد كاربت
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    رانيا يوسف باطلالة غريبة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    اروى
  • عرض 50 صورة
    إطلالة أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة في افتتاح القاهرة
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي على السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي ونيللي
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي ونيللي
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش كالفراشة
  • عرض 50 صورة
    أروة جودة بفستان مكشوف
  • عرض 50 صورة
    فستان بدون بطانة لأروى جودة
  • عرض 50 صورة
    حفل افتتاح القاهرة السينمائي لأروى جودة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة في افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش بالاسود
  • عرض 50 صورة
    اطلالة نسرين
  • عرض 50 صورة
    فستان نسرين
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 50 صورة
    فستان جيهان
  • عرض 50 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هيدي كرم بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 50 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 50 صورة
    فستان جيهان
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ45.

وحرصت النجمات على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة سرقت عدسات المصورين والكاميرات.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة وذات القصات الجريئة.

كما سيطر اللون الأسود على فساتين النجمات، مع إضفاء لمسة خاصة على إطلالتهن بارتداء مجوهرات ماسية أنيقة.

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأبيض دون بطانة.

واختارت الفنانة نسرين طافش فستانا أنيق باللون الأسود بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة كالفراشة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وتألقت الفنانة هبة مجدي بإطلالة محتشمة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل.

لذا نعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز 50 للنجمات في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

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مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي اطلالات مهرجان القاهرة أروى جودة نسرين طافش رانيا يوسف
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