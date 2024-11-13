فساتين جريئة وشفافة وأثارت الجدل.. 50 إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ45.

وحرصت النجمات على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة سرقت عدسات المصورين والكاميرات.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة وذات القصات الجريئة.

كما سيطر اللون الأسود على فساتين النجمات، مع إضفاء لمسة خاصة على إطلالتهن بارتداء مجوهرات ماسية أنيقة.

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأبيض دون بطانة.

واختارت الفنانة نسرين طافش فستانا أنيق باللون الأسود بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة كالفراشة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وتألقت الفنانة هبة مجدي بإطلالة محتشمة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل.

لذا نعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز 50 للنجمات في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

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