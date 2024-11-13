ميرهان حسين تتألق بالأسود اللامع في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

خطفت الأنظار بجمالها - من هي ملكة الريد كاربت ثالث أيام مهرجان القاهرة؟..

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أطلت الفنانة ميرهان حسين على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في إطلالة ساحرة، حيث اختارت فستاناً أسود لامعاً أبرز قوامها وأنوثتها.

تميز الفستان بتصميمه الأنيق والقماش اللامع الذي أضفى عليها لمسة من الجاذبية والغموض.

اعتمدت ميرهان على مكياج ناعم يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على أحمر شفاه "نود" الذي تناغم مع لون الفستان.

اختارت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، حيث تركته منسدلاً فوق كتفيها.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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