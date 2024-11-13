سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة..

كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي على إرتداء فساتين جذابة وأنيقة، ولكن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة وسيئة.

ويستعرض "مصراوي" أسوأ إطلالة في مهرجان القاهرة السينمائي، وفق ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي، وهي الفنانة هند عاكف.

وظهرت الفنانة هند عاكف في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ٢٠٢٢ بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع عليه صور الفنانين.

وعلقت زينب على إطلالتها قائلة: "إطلالة الفنانة هند عاكف لا تصلح للسجادة الحمراء، بالإضافة إلى أنها اتجهت لارتداء فستان عليه صور مطبوعة لأبرز نجوم السينما والدراما حتى تلفت الأنظار".

وستنطلق مساء اليوم الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي.

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