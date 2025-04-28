مع ارتفاع الحرارة.. كيف تحمي نفسك من أضرار أشعة الشمس أثناء القيادة

كتب - محمود أمين :

مع انتهاء موسم الشتاء وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، يصعب على الكثيرين التنقل بالسيارة خلال ساعات الظهيرة عندما تكون أشعة الشمس في ذروتها.

وتتسبب أشعة الشمس المباشرة في مخاطر صحية مباشرة على السائق والركاب، مثل الإصابة بحروق الشمس، والتعرض لمخاطر الأشعة فوق البنفسجية، وحتى الإجهاد الحراري.

ونستعرض خلال هذا التقرير نصائح للحماية أثناء القيادة تحت أشعة الشمس:

أثبتت الدراسات أن التعرض المستمر لأشعة الشمس من خلال نوافذ السيارة قد يؤدي إلى تلف البشرة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، خصوصًا أن الزجاج الأمامي العادي لا يحجب كل الأشعة فوق البنفسجية، بل يكتفي بتقليل جزء منها فقط.

للحماية يجب على السائقين والركاب خلال هذه الفترات من ارتداء ملابس خفيفة وطويلة الأكمام، حيث أن الملابس القطنية الفاتحة توفر حماية إضافية وتقلل من امتصاص الحرارة.

يُعد تظليل نوافذ السيارة من أهم وسائل الحماية أثناء القيادة تحت أشعة الشمس. فهو يقلل من اختراق الأشعة فوق البنفسجية بنسبة قد تصل إلى 99%، حسب نوع التظليل وجودته، كما أنه يخفض من درجة الحرارة داخل المقصورة، مما يخفف الضغط عن مكيف الهواء ويوفر بيئة قيادة أكثر راحة. لكنه يخالف قواعد المرور في بعض الدول.

واقيات الشمس القابلة للتركيب على الزجاج الجانبي أو الأمامي تساهم بشكل فعال في تقليل الحرارة الداخلة إلى السيارة. ومن أهم مميزاتها سهولة التركيب والإزالة، عكس جزء كبير من أشعة الشمس، مما يحافظ على برودة المقصورة ويمنع تضرر الأسطح الداخلية مثل الطابلوه والمقاعد الجلدية.

ينصح بارتداء قبعة أثناء القيادة في الأجواء المشمسة لتقلل بشكل كبير من كمية الأشعة المباشرة التي تصل إلى الوجه. كما أن النظارات الشمسية المصممة خصيصًا لحجب الأشعة فوق البنفسجية تحمي العينين من الأضرار طويلة المدى وتحسن من وضوح الرؤية من خلال تقليل التوهج.

عند ترك السيارة تحت الشمس لفترات طويلة، قد ترتفع درجة الحرارة داخل المقصورة بشكل قد يكون خطرًا على الصحة. لذا يجب فتح جميع الأبواب لبضع دقائق قبل الركوب للسماح بخروج الهواء الساخن، ثمابدأ القيادة والنوافذ مفتوحة لبضع دقائق بالتزامن مع تشغيل المكيف لطرد الهواء الساخن بشكل أسرع.

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