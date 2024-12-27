التركيب الخاطىء للإطارات الشتوية يهدد سلامة القيادة!

شتوتجارت - (د ب أ):

حذرت مجلة السيارات "أوتو موتور أوند شبورت" من خطورة التركيب الخاطىء للإطارات الشتوية على سلامة وأمان القيادة

وأوضحت المجلة الألمانية أن إطارات السنة الكاملة والإطارات الشتوية تحتوي على مداس باتجاهات معينة يجب الالتزام بالتثبيت الصحيح وفقها؛ حيث تعمل بشكل فعال على توجيه المياه والوحل إلى الخارج من خلال هذه الأخاديد العميقة في المداس، وهو السبب في ضمان هذه النوعية من الإطارات لثبات السيارة على أرضية الطرق الزلقة في الشتاء.

الانزلاق المائي

وعند تركيب الإطارات عكس اتجاه الدوران، فسوف يتم نقل الماء إلى مركز الإطار، وهو ما يؤدي إلى قلة اتصال الإطار بأرضية الطريق، ومن ثم التعرض لخطر الانزلاق المائي، الأمر الذي يرفع خطر وقوع حادث.

ويمكن الاستدلال على التركيب الخاطىء للإطارات الشتوية أثناء القيادة على الطرق الجافة من خلال ملاحظة ضوضاء تدحرج. وتظهر مشاكل التركيب الخاطئ بشكل جلي عند اجتياز المنعطفات والسير على الطرق الزلقة أو الموحلة.

ولتجنب هذه المخاطر، أوصى الخبراء الألمان بتركيب الإطارات الشتوية بمعرفة الفنيين المتخصصين.

عمق المداس

وعندما يرغب قائد السيارة في تركيب الاطارات الشتوية بنفسه، فيتعين عليه الانتباه دائما إلى عمق المداس؛ حيث ينبغي عدم استخدام الإطارات، التي يقل عمق مداسها عن4 ملم لعدم زيادة مسافة الكبح ولزيادة التحكم بالسيارة على الطرق الزلقة.

وينبغي أيضا التركيب الصحيح وفق أسهم التوجيه، وذلك لضمان توجيه المياه والوحل إلى الخارج من خلال الأخاديد العميقة في المداس.