شيفرولية الدبابة أكثر سيارة مبيعًا في مصر خلال 2025.. تعرف على أسعارها

القاهرة - (مصراوي):

أفاد تقرير صادر عن وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن تصدر السيارة شيفرولية TFR الشهيرة بـ"الدبابة" لقائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري.

واعتلت السيارة شيفروليه TFR بيك آب التجارية المجمعة بمصانع الشركة في مصر صدارة المبيعات خلال الفترة المذكورة بمعدل نمو بلغ 249% على أساس سنوي.

تأتي الدبابة بتجهيزات جديدة أبرزها حزمة السلامة المتطورة، التي تشمل وسائد هوائية مزدوجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع الفرامل إلكترونيا (EBD)

الدبابة تأتي مصممة خصيصا للطرق والاستخدام في مصر ، وتشمل أكثر من 60% من المكون المحلي من خلال قاعدة كبيرة من الموردين في مصر.

تتوفر الدبابة الجديدة بتصميم مطور وأداء متميز علي الطريق بتصميم خارجي أنيق بفضل الشبكة الأمامية والفوانيس الإنسيابية، تتوفر في ألوان الأبيض والأحمر والأخضر.

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