القاهرة - (مصراوي):

كشفت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، عن السيارة Dream الـMPV العائلية المقدمة من Voyah وهي علامة فرعية للسيارات الفاخرة تابعة لدونج فينج الصينية.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، ستتوفر السيارة ڤويا Dream بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي أربعة ملايين و990 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الفاخرة الجديدة محرك احتراق 1.5 لتر توربو ومحرك كهربي مزدوج بسرعة قصوى 200 كم/س بقوة 420 كيلوواط 563 حصان، ويبلغ المدى الإجمالي للسيارة بمحركيها (بنزين + كهرباء) 1.411 كم.

يبلغ طول سيارة فويا العائلية الجديدة المزودة بباب خلفي جرار 5.315 ملم، وعرضها 1.980 ملم، وارتفاعها 1.820 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.200 ملم، وخلوص أرضي يتراوح بين 133 و150 ملم حسب الحمولة ووضع التشغيل.

تتسع مقصورة فويا دريم إلى 7 مقاعد مقسمة بتصميم 2+2+3 مع وظيفة التسخين والتبريد والتدليك للمقعدين الأماميين والمقعدين بالمستوى الثاني، بالإضافة إلى طاولات قابلة للطي ومنافذ USB لكل صف.

تمتلك السيارة مجموعة الـADAS وعدد من أنظمة المساعدة أبرزها مساعد الطوارئ، البقاء في المسار، تثبيت سرعة تلقائي، مساعد الزحام، ركن أوتوماتيكي مع كاميرات 360°، ومراقبة السائق وغيرها.

كما يتوفر في فويا دريم نظام قيادة شبه ذاتية من الفئة L2، يظهر Huawei Qiankun ADS 3.0، جنبًا إلى جنب مع نظام HarmonyOS cockpit؛ بالإضافة إلى وسائد هوائية وستائر جانبية أمامية وخلفية.

السيارة الجديدة معززة أيضًا بدرجات حماية عالية مع فولاذ فائق القوة، حزمة حماية البطارية الكاملة ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تحذير عند فتح الباب والمقعد الخلفي للطفل ونظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية تقدم ڤويا Dream الجديدة بضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.