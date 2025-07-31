سيارات دونج فينج تنطلق في مصر رسميًا عبر بوابة SN أوتوموتيف

تغطية - أيمن صبري ومحمود أمين ومحمد جمال:

انطلقت رسميًا في السوق المصري، سيارات شركة دونج فينج الصينية، ذلك عبر بوابة شركة NS Automotive الناتجة عن تحالف مجموعة الصافي وشركة النصر العامة للسيارات.

وأقيم مساء الأربعاء، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الشراكة الجديدة، وتبعه الكشف عن تسع سيارات جديدة تدخل السوق المحلي لأول مرة على الإطلاق.

تضم السيارات التي كشفت عنها SN Automotive، من دونج فينج، طرازات تعمل بـالوقود التقليدي (بنزين)، وكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى سيارات هجينة (هايبرد)، وREEV، وPlug-in Hybrid، في خطوة تهدف بحسب الشركة إلى تلبية المعادلة بين السعر التنافسي والتكنولوجيا المتطورة.

قال المهندس يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة SN Automotive: "نحن لا نطلق فقط سيارات جديدة؛ بل نطلق رؤية جديدة لمستقبل قطاع السيارات في مصر. إن شراكتنا مع دونج فينج تفتح الباب أمام حقبة جديدة من الجودة، والتنوع، بما يلبي تطلعات المستهلك المصري".

من جانبه، قال لياو تشينجلي، المدير العام للمقر الإقليمي لأفريقيا بشركة دونج فينج، إن دونج فينج تعوِّل كثيرًا على هذه الشراكة مع SN Automotive للدخول بقوة إلى السوق المصري، أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأضاف تشينجلي أن دونج فينج قررت أن تكون مصر مركزًا رئيسيًّا للتصنيع وإتاحة قطع الغيار لقارة إفريقيا، مشددا على الالتزام بتقديم سيارات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وتوفير تجربة قيادة متكاملة وآمنة.

بدوره طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات في شركة SN Automotive: "نحن نضع العميل في صدارة أولوياتنا، ونؤمن أن البيع هو البداية فقط، بينما جوهر علاقتنا بالعميل يتمثل في خدمات ما بعد البيع".

وأضاف حسين أن الشركة تعمل على إنشاء شبكة توزيع وخدمات ما بعد البيع تغطي مختلف أنحاء الجمهورية من الدلتا إلى الصعيد، مؤكدا أن لديهم خطة انتشار سريعة ومكثفة تشمل 25 نقطة بيع وخدمة خلال السنة الأولى، مع جاهزية كاملة لقطع الغيار قبل حتى وصول السيارات إلى السوق المحلي؛ من أجل اجتذاب عملاء جدد، وتعميق ولاء وثقة عملاء SN Automotive الحاليين.

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