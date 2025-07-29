شيري تيجو 7 برو ماكس تصل مصر رسميًا.. أسعار ومواصفات

تغطية - أيمن صبري ومحمود أمين:

تصوير - محمد جمال:

أطلقت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery تيجو 7 برو ماكس الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المحلي.

ووفقًا للمعلن رسميًا من الوكيل المحلي للعلامة الصينية ستتوفر تيجو 7 برو ماكس الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و180 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و280 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري تيجو 7 برو ماكس على محرك رباعى الاسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، بقوة 145 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

تأتي شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة بهيكل بطول 4.553 مم وعرض 1.862 ملم وارتفاع بواقع 1.696ملم وقاعدة عجلات بطول 2.670 ملم.

تقدم سيارة شيري الجديدة بعدد من أنظمة الراحة والأمان أبرزها وسائد هوائية وستائر جانبية وناقل حركة إلكتروني، ونظام رؤية محيطية 360 درجة؛ وزجاح كهربائي عازل للضوضاء وشاشة تحكم لمسية قياس 24.6 بوصة.

كما يتوفر بالسيارة الجديدة سماعات من نظام سوني الصوتي ونظام رؤية محيطية 360 درجة وشاحن لاسلكي 50 واط، وتكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق وتبريد وتسخين للمقاعد مع امكانية تعديل الاتجاهات في 6 وضعيات للسائق و4 للراكب.