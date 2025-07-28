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قبل طرح طرازات جديدة اليوم ..تعرف على أرخص سيارة لشيري في مصر

12:55 م الإثنين 28 يوليه 2025

شيري أريزو 5

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كتب-محمود أمين :

تستعد مجموعة جي بي أوتو لطرح ثلاث طرازات جديدة تحمل علامة شيري الصينية اليوم، وهي شيري تيجو 7 و 8 برو ماكس و السيدان أريزو 8، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات أرخص سيارة للعلامة قبل الطرح الرسمي للسيارات الجديدة:

تعد شيري أريزو 5 موديل 2025 السيدان العائلية المجمعة محليًا أرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المصري خلال شهر يونيو الجاري، وتبدأ أسعارها من 665 ألف جنيه، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

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تتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا.

ويتوفر أيضًا كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

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