بـ345 مليون جنيه.. ماذا تقدم بوجاتي Mistral الرودستر لتباع بهذا السعر؟

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة بوجاتي الفرنسية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات السوبر رياضية الخارقة، عن إطلاق أيقونتها Mistral الرودستر الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 99 نسخة فقط حول العالم.

ووفقًا للمعلن من الشركة الفرنسية فإن سعر النسخة الواحدة من بوجاتي Mistral رودستر يبلغ 6 ملايين يورو (345 مليون و762 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن أيقونتها Mistral المكشوفة تعتمد على سواعد محرك مكون من 16 أسطوانة بسعة 8 لترات، والذي يزأر بقوة 1176 كيلووات/1600 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1600 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الخارقة تنطلق الكابريو ثنائية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 380 كلم/س، مع إمكانية زيادة السرعة إلى 420 كلم/س.

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