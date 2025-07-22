قبل تقديمها في مصر.. كم يبلغ سعر شيري تيجو 7 برو ماكس بالسعودية؟

كتب - محمود أمين:

يستعد وكيل علامة شيري الصينية في مصر، إلى إطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات شيري تيجو 7 برو ماكس محليًا لأول مرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وظهرت شيري تيجو 7 برو ماكس المستوردة قبل ساعات قليلة داخل أحد صالات عرض شيري بالقاهرة؛ دون الاعلان عن تفاصيل الأسعار والمواصفات الفنية.

ودخلت سيارة شيري الصينية عددًا من أسواق الشرق الأوسط قبل الإعلان عن انضمامها إلى السوق المصري، ويعد السوق السعودي من أكبر وأبرز أسواق المنطقة الذي تتوفر به السيارة.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات وأسعار السيارة بالسوق السعودي:

تباع شيري تيجو 7 برو ماكس في السوق السعودي بسعر يبدأ من 81.880 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا لما ورد على الموقع الرسمي لشركة شيري في المملكة العربية السعودية، وهو سعر يعادل مليون و 70 ألف جنيه مصري تقريبًا بحسب سعر الصرف.

تطرح السيارة بالسعودية بثلاث فئات رئيسية تختلف في مستوى التجهيزات والأسعار، وهي فئة كومفرت ، وفئة لاكجري ، وأعلى فئة وهي فلاجشيب.

تعتمد تيجو 7 برو ماكس على محرك بنزين سعة 1.6 لتر تيربو ، يولد قوة 145 كيلووات أي ما يعادل 195 حصانًا تقريبًا، ويصل عزم الدوران الأقصى إلى 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

ويبلغ تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 8.28 ثانية، مع توفر نظام الدفع الأمامي أو الدفع الكلي للفئات الأعلى، وذلك حسب الفئة المختارة.

من حيث الأبعاد الخارجية، تأتي السيارة بطول 4500 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1746 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2670 مم، ما يوفر رحابة داخلية ملحوظة للركاب ومساحة جيدة للأمتعة.

وتشمل المواصفات الأساسية أنظمة أمان ومساعدة للسائق مثل نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، إلى جانب أنظمة مراقبة النقطة العمياء ومستشعرات أمامية وخلفية. كما تضم التجهيزات شاشة مزدوجة بقياس 12.3 بوصة، وشاحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50 واط، ونظام صوتي من سوني مكون من 8 مكبرات صوت.

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