تعرف على أكثر سيارة تراجعت أسعارها خلال شهر يوليو الجاري

كتب - محمود أمين:

أقرت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، في شهر يوليو الجاري، تخفيضًا بأسعار عدد من سيارات هافال الجديدة بالسوق المحلي، وذلك بقيم تراوحت بين 30 و 171 ألف جنيه.

وكانت السيارة هافال H6 الجديدة أكثر السيارات التي تراجعت أسعارها في موجة التخفيضات الأخيرة، إذ فقدت 171 ألف جنيه من سعرها السابق، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 179 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 299 ألف جنيه للثانية،

أما الفئة الثالثة من السيارات بات سعرها الجديد مليون 329 ألف جنيه، ومليون 499 ألف حنيه للأعلى تجهيزا.

فيما يلي استعراض لمواصفات السيارة:

تقدم هافال H6 على قاعدة عجلات بطول 2738 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4653 مم، وعرضها الكلي 1886 مم، وارتفاعها الكلي 1730 مم، تقدم السيارة بعجلات رياضية قياس 18 و19 بوصة.

تقدم H6 في مصر بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 152 حصاناً عند 5600-6000 لفة في الدقيقة، و230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1400-3000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات. تتمكن السيارة من الوصول لسرعة قصوى 180 كم/س.

سيارة هافال مزودة بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعاتHAC ، نظام المساعدة على الهبوط من المنحدرات TDC.

كما يتوفر بالسيارة نظام التوقف الذكي، نظام المساعدة في الفرامل والمناورة في حالة الطوارئ، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات للتنبيه من التصادم الخلفي والأمامي، وكاميرا خلفية، كاميرا بانوراميه بزاوية 360 درجة، نظام المحافظة على المسار، تحذير النقاط العمياء، نظام الركن الذاتي.

مقصورة H6 تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة للفئة الأعلى تجهيزاً و10.25 بوصة للفئات الأقل، تدعم نظام أبل كار بلاي Apple CarPlay و أندرويد أوتو Android Auto، تكيف هواء مزدوج المناطق، شاحن لاسلكي، خاصية المفتاح الذكي لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، فتحة سقف بانوراميه.

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