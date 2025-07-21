كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة ستلانتيس مصر، عن عرض حصري على السيارة چيب جراند شيروكي إل الجديدة كليًا، يتضمن صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو 60 ألف كيلومتر – أيهما أقرب – بالإضافة إلى ضمان ممتد لمدة 8 سنوات أو حتى 400 ألف كيلومتر.

يأتي العرض بالتزامن مع توافر السيارة محليًا، والتي يتم تجميعها في مصر من خلال مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV، وتتوفر للمرة الأولى بسبعة مقاعد. تُجهز چيب جراند شيروكي إل بمحرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 290 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتضم باقة من تقنيات السلامة والرفاهية أبرزها شاشة لمسية 10.1 بوصة بنظام Uconnect 5، شاشة عدادات رقمية، كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومقاعد جلدية.

وفي تعليق رسمي، صرح هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر، أن العرض يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة متكاملة لعملاء جيب في السوق المصري.

تقدم سيارة جيب جراند شيروكي الجديدة من فئة واحدة بسعر رسمي 5 ملايين و 400 ألف جنيه.

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