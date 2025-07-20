بـ8600 جنيه شهريًا.. قسط أحدث سيارة لسوزوكي في مصر

كتب - محمود أمين:

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، حيث يمكن تقسيط سعر أى سيارة مناسبة بالسوق المصرى بناء علي اختيار العميل مع دفع قيمة المقدم المناسب.

ويقسط باقي المبلغ في حال تمويل الشراء من خلال بنك ناصر على 10 سنوات بالقيمة المذكورة و بسعر عائد سنوى تنافسي.

ومن السيارات المتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي، أحدث سيارة لسوزوكي في مصر، وهي السيارة السيدان ديزاير 2025، والتي تتوفر بسعر رسمي 830 ألف جنيه.

ولشراء السيارة بتمويل 50 بالمئة من سعرها عبر بنك ناصر، أي 415 ألف جنيه، وتقسيط الـ50% المتبقية على أطول فترة سداد والتي تصل إلى 10 سنوات يكون قيمة القسط الشهري 8.600 جنيهًا.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

اقرأ أيضًا:

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة كروس أوفر في مصر

أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 برو الجديدة بمصر

هيونداي إلنترا HD موديل 2020 مستعملة تبدأ من 620 ألف جنيه