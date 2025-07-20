طرح سوزوكي ديزاير الجديدة كليًا بالسوق المصري.. أسعار ومواصفات

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة مودرن موتورز، الوكيل المحيل الحصري لعلامة سوزوكي Suzuki بالسوق المصري، عن طرح الجيل الرابع من ديزاير Dzire التي تنتمي لفئة السيدان تحت المدمجة والجديد كليًا لأول مرة بالسوق المصري خلال شهر يوليو الجاري.

تتوفر السيارة الجديدة في فئة واحدة هي GLX بسعر 829,900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سوزوكي ديزاير الجديدة بمصر:

تعتمد "سوزوكي ديزاير" على محرك 3 سلندر سعته 1.2 لترًا بقوة 80 حصان وأقصى عزم دوران 111 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT، وسرعتها القصوى 165كم/س.

تأتي السيارة ديزاير الجديدة بطول 3,995 مم، وعرض 1,735 مم، وارتفاع 1,525 مم، وطول قاعدة العجلات 2,450 مم.

تقدم سوزوكي ديزاير بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان لحماية راكبيها أبرزها وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكتروني ESP، تحكم في الثبات على المنحدرات، مساعد فرامل، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer.

تأتي السيارة اليابانية بتجهيزات متطورة أبرزها مصابيح أمامية LED مسلّطة، ضبط مستوى الإضاءة الأمامية يدوياً، مصابيح أوتوماتيك، إضاءة نهارية LED، إضاءة إرشادية للسيارة، مصابيح ضباب أمامية LED، شبكة أمامية بتطعيمات كروم، تطعيمات كروم عند الجوانب، مقابض أبواب بنفس لون السيارة، ضبط مرايا الأبواب كهربائياً وطيها أوتوماتيك، مصابيح خلفية LED مركّبة، زجاج خلفي معتم، مزيل ضباب بالزجاج الخلفي، فتح باب الشنطة كهرومغناطيسي، جنوط لامعة مقاس 15 بوصة، إطار احتياطي مقاس 15 بوصة للاستخدام المؤقت.

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